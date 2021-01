[Vidéo] Tom Digbeu passe 20 points au BC Lietkabelis

Relativement discret depuis son coup de chaud contre le Zalgiris Kaunas le 15 novembre dernier, le jeune arrière franco-espagnol Tom Digbeu (1,99 m, 19 ans) s'est de nouveau montré performant samedi. Face au BC Lietkabelis Panevėžys, l'Alicantino a marqué 20 points en 24 minutes. Cela n'a pas empêché la défaite du BC Prienai 96 à 90 en match de Coupe.

Voici ses paniers en vidéo ci-dessous :

Tom Digbeu did a pretty good job against Lietkabelis. 20 points in 24 minutes.



Shows his elite-level explosive athleticism, craftiness with the ball in his hands, and maturity. His shooting still an issue but looks like he improves. pic.twitter.com/3BR5HGwbKc