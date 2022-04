[Vidéo] Zacharie Perrin, MVP du Next Generation Tournament de Varèse

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : EuroLeague

Auteur de 17,7 points à 62,4% de réussite à 2-points, 10,7 rebonds, 1,3 passe décisive, 0,7 interception, 0,7 contre et 6 fautes provoquées pour 23 d'évaluation, Zacharie Perrin a été élu MVP de l'édition du Next Generation Tournament de Varèse malgré la défaite de son équipe en finale contre le Pôle France. L'espoir d'Antibes a fait un peu plus connaître son nom auprès des scouts internationaux. Il devrait logiquement faire partie de l'équipe des meilleurs prospects non qualifiés avec leur équipe pour la phase finale à Belgrade, fin mai.

En attendant, retour sur son tournoi en vidéo :