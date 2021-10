13 points en 15 minutes : Nicolas De Jong réussit ses débuts avec l'Estudiantes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Movistar Estudiantes

Reparti en Espagne pour démarrer la saison avec l'Estudiantes Madrid en LEB Oro (deuxième division espagnole), Nicolas De Jong y a réussi ses débuts sur la première journée de championnat, ce dimanche devant 7 563 supporters au WiZinkCenter. Le pivot franco-néerlandais a marqué 13 points à 5/11 aux tirs, pris 4 rebonds et contré 3 tirs adverses en 15 minutes. Ses coéquipiers français Darel Poirier (10 points à 4/5, 6 rebonds et 5 fautes en 15 minutes) et Edwin Jackson (5 points à 2/5 et 3 passes décisives en 15 minutes) ont également contribué au succès madrilène contre Lleida (98-73). L'ambition de l'Estudiantes Madrid, relégué en LEB Oro à l'issue de la saison passée, est de remonter en Liga Endesa.