15 points, 12 rebonds et 6 passes : Mam' Jaiteh très complet dans la victoire de Gaziantep chez le Fenerbahçe

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Empera Halı Gaziantep Basketbol

En pleine bourre en EuroLeague (8 victoires de suite), le Fenerbahçe Istanbul est tombé ce dimanche après-midi en championnat turc. Pour la 20e journée, l'équipe d'Igor Kokoskov (qui a fait sans Nando De Colo et Jan Vesely, le nombre de joueurs étrangers étant limité à 5 par équipe en BSL) a perdu 102 à 97 contre Gaziantep, après prolongation.

Il faut dire que les visiteurs ont pu compter sur leur trio américain Trevis Simpson (22 points à 6/10 à 3-points) - Kenny Hayes (20 points et 6 passes décisives) - Rashard Kelly (17 points, 7 rebonds et 3 passes décisives), mais aussi Mouhammadou Jaiteh. Le pivot français a cumulé 15 points à 6/11 aux tirs, 12 rebonds et 6 passes décisives pour 23 d'évaluation en 37 minutes. Porté par ce quatuor, Gaziantep a créé l'écart (37-52 à la mi-temps), alors que dans le même temps les locaux perdaient Marko Guduric et Dyshawn Pierre sur blessure. Et si ces derniers sont parvenus à arracher la prolongation, Gaziantep s'est repris et a finelement signé sa neuvième victoire de la saison, en 19 rencontres.

Mouhammadou Jaiteh, qui a fait l'objet d'une rumeur de contacts avec l'Anadolu Efes Istanbul plus tôt dans la semaine, continue sa très bonne saison en Turquie.