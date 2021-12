17 points et 9 rebonds pour Petr Cornelie au showcase d'hiver de la G League

Petr Cornelie (2,11 m, 26 ans) n'a pas pu faire grand chose lors de son premier match au showcase d'hiver de G-League à Las Vegas. Malgré 17 points, 9 rebonds et 2 contres, l'intérieur français n'a pas pu empêcher la large défaite du Gold de Grand Rapids (85-119) contre le Squadron de Birmingham. L'ancien joueur du Mans et de l'Elan béarnais n'avait pas joué depuis un mois en G-League. Après quatre rencontres à ce niveau, le médaillé olympique tourne à 16,5 points, 12,5 rebonds, 3,5 passes décisives et 1,5 contre par match.

A noter qu'il est coéquipier d'anciens visages connus de la NBA, Lance Stephenson ou encore Mario Chalmers, mais aussi de ex-espoirs Shabazz Muhammad et Nik Stauskas.

Because of the #Nuggets postponement (and no game until Wednesday), they're sending Petr Cornelie to the G League showcase in Las Vegas, I'm told.