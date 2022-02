19 points pour Hugo Besson, 31 minutes pour Ousmane Dieng, mais une nouvelle défaite pour les Breakers

Confronté aux Tasmania JackJumpers ce dimanche, les New Zealand Breakers ont concédé une huitième défaite en 10 matches de NBL cette saison. L'arrière français Hugo Besson (1,91 m, 20 ans) a su prendre ses responsabilités en inscrivant 19 points en 29 minutes, notamment avec 5 tirs primés à 3-points sur 10 tentatives. Cela n'a pas empêché son équipe de perdre de 24 points, 83 à 59. Le premier quart-temps a été marqué par la maladresse des Néo-Zelandais qui ont raté 7 de leurs 8 tentatives à 3-points. Autre Français des Breakers, Ousmane Dieng a manqué de réussite avec un tir à 3 réussi sur 5 essais. Les Breakers doivent impérativement faire mieux mercredi à domicile face aux Illawara Hawks pour quitter la dernière place du classement.

Hugo Besson yesterday against the Tasmania JackJumpers.



19 points / 8 rebounds / 2 assists in 29 minutes pic.twitter.com/JApKjq0fvP