22 points et une montée en puissance confirmée pour Ousmane Dieng

Ousmane Dieng réalise une très grosse fin de saison avec les New Zealand Breakers et sa cote ne cesse de monter avant la Draft NBA 2022. Timide en début de saison pour ses débuts chez les professionnels, cet arrière de très grande taille a confirmé ces dernières semaines les attentes placées en lui. Ce dimanche en Australie, le Lot-et-Garonnais a battu son record de points (22) grâce à une belle adresse (8/12 aux tirs dont 4/6 à 3-points). Arrière de grande taille (entre 2,05 m et 2,08 m selon les sources), il a également montré l'étendue de sa polyvalence (6 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 30 minutes).

Toutefois, bon derniers de NBL, les Breakers ont encore perdu, cette fois 99-89 contre les South East Melbourne Phoenix (89-99). Ils ont décroché dans le troisième quart-temps, alors qu'Ousmane Dieng a surtout brillé avant la pause (17 points). Hugo Besson a été moins en vue (8 points à 3/8, 3 rebonds et 4 passes décisives en 21 minutes).

Ousmane Dieng (2003) against the South East Melbourne Phoenix today.



Just full of confidence all along. The NBA Draft lottery is probably getting closer



22 points (8-12 FG | 4-6 3PTS) / 6 rebounds / 5 assists / 2 steals / 2 blocks in 30 minutes pic.twitter.com/auH4GnfEmM