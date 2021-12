27 points et 23 rebonds : l'énorme double-double d'Alpha Kaba

À L'ÉTRANGER

Ce dimanche dans le championnat turc, Alpha Kaba s'est demandé pour tenter de battre Bahcesehir lors de la 13e journée de la BSL. S'il n'y est pas parvenu (défaite 76-69) face à l'armada entre autre composée de Jamar Smith (26 points à 11/16 aux tirs), Sam Dekker (12 points et 4 rebonds) et Richard Solomon (12 points et 5 rebonds), il a toutefois réalisé un énorme double-double. En 34 minutes de jeu, l'intérieur franco-guinéen a cumulé 27 points à 11/21 aux tirs et 23 rebonds pour 37 d'évaluation. Meilleur rebondeur du championnat turc (10,5 prises par match), il est également n°1 aux contres (1,7) en plus de tourner à 13,6 points à 63,8% de réussite aux tirs chez le cinquième du championnat (8 victoires, 5 défaites), Gaziantep.