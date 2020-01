32 points et 15 rebonds : Quand Moustapha Fall se fâche

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Türk Telekom Basketbol

Lorsque Moustapha Fall (2,18 m, 27 ans) est épargné par les blessures, il est difficile de l'arrêter. Les anciens LNBers Dwight Hardy (16 points), Cameron Clark (15 points) et Trae Golden (14 points) ne diront pas le contraire. Face à leur équipe de Bahcesehir, également composée de Mangok Mathiang et Jajuan Johnson, l'international français s'est régalé ce samedi pour la 15e journée de BSL, la première division turque. Jugez plutôt sa ligne de stats : 32 points à 15/17 aux tirs, 15 rebonds et 3 passes décisives pour 45 d'évaluation en 28 minutes. Avec la victoire du TT Ankara 87 à 72.

Smaç ve faul; Moustapha Fall



İlk çeyrekte 16 sayıya ulaştı pic.twitter.com/3ZFsd8Nx72 — Tivibu Spor (@tivibuspor) January 4, 2020

C'est tout simplement la meilleure performance de la saison du Francilien qui avait réalisé un joli 34 d'évaluation lors de la défaite de son équipe turque face à la SIG Strasbourg en Ligue des Champions. C'est également la quatrième meilleure performance au scoring de la saison de BSL sur ce début de saison, derrière les 35 points de l'ex Béarnais Matt Mobley, les 34 de l'ancien Portelois Trae Golden et les 33 de l'ex-Monégasque Ivan Buva.

Le champion de France 2017 tourne cette saison à 12,1 points à 79,4% de réussite aux tirs, 8,2 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,4 contre pour 19,6 d'évaluation en 26 minutes en BSL, chez le neuvième (sur 16) du championnat (7 victoires et 8 défaites). Solide.