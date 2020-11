35 d'évaluation : Tom Digbeu explose les compteurs contre le Zalgiris Kaunas !

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : LKL

Ce dimanche en LKL, la première division lituanienne, le Zalrigis Kaunas devait se remettre la tête à l'endroit contre son voisin et club partenaire du BC Prienai, après sa lourde défaite en EuroLeague contre le Maccabi Tel-Aviv (85-57). Mais la partie n'a pas été aussi simple que prévue. C'est après une prolongation que les joueurs de Martin Schiller l'ont emporté de 3 points, 103 à 100.

Pourtant ils ont démarré la partie par un 14-2. Mais les visiteurs ont recollé et étaient à seulement -1 à la pause, malgré les 13 points de Joffrey Lauvergne (18 au final, à 8/14 aux tirs et 7 rebonds pour 20 d'évaluation en 26 minutes). Il faut dire que son jeune compatriote Tom Digbeu (19 ans), prêté par le Zalgiris, a réussi le match de sa vie (jusqu'ici bien sûr) au niveau professionnel. Auteur d'un gros 3-points sur le buzzer de la fin du premier quart-temps (31-24), le Franco-Espagnol est resté décisif par la suite. A 1 minute 30 secondes de la fin du temps réglementaire, il a ramené son équipe à -1 (86-85) avec un nouveau panier primé. Seulement, les locaux ont arraché la prolongation (91 partout) sur un tir à 3-points et ont fini le boulot dans la dernière minute de celle-ci, empêchant Prienai de marquer, malgré une ultime tentative de Digbeu derrière l'arc, ressorti à toute vitesse après avoir pris un rebond offensif.

Quoi qu'il en soit, ce match va marquer la jeune carrière de Tom Digbeu. En 34 minutes, l'ancien pensionnaire du Pôle Espoirs de la Croix Rousse a marqué 27 points à 10/19 aux tirs, dont 4/10 à 3-points, pris 11 rebonds et provoqué 6 fautes. De quoi finir à 35 d'évaluation, ce qui est de loin son record en LKL, et pas contre n'importe qui.