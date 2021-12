7 cas de Covid-19 à Manresa, la fin du premier tour de la BCL décalée

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

C'est une vraie hécatombe qui a frappé le club de Manresa. Jeudi midi, six des tests effectués se sont révélés être positifs. Ces six tests positifs s'ajoutent à un autre, ce qui porte le nombre total de cas positifs à la COVID-19 à sept. Dans un communiqué, le club annonce que les protocoles d'isolement de CatSalut et de la Liga ACB sont déjà strictement mis en place.

Le derby catalan, entre Manresa et Barcelone, qui devait se jouer dimanche à midi au Palau Blaugrana de Barcelone, est reporté. L'effectif du Barça est aussi touché par la COVID-19, mais daas une bien moindre mesure. Nigel-Hayes, l'ailier de la formation de Sarunas Jasikevicius, est positif et est actuellement confiné en Grèce.

La fin du premier tour de la BCL décalée

Le principal problème de cette nouvelle se situe au niveau de la Ligue des Champions (BCL). Invaincues et déjà qualifiées, l'équipe de Sylvain Francisco était censée recevoir celle de l'Hapoel Jérusalem la semaine prochaine. La partie a finalement été décalée au 28 décembre, une semaine avant le début des barrages (qui démarrent le 4 janvier). Une autre rencontre se jouera également le 29, entre le PAOK Salonique et Igokea.