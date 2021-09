À 17 ans, Sidy Cissoko a joué son premier match de Liga Endesa avec Baskonia

A l'occasion du déplacement de Baskonia à Badalone, ce dimanche 26 septembre, le jeune arrière français Sidy Cissoko a joué 28 secondes, entrant ainsi pour la première fois en jeu en Liga Endesa.

Arrière/meneur de 2,00 m né en 2004, il a été formé en région parisienne avant de partir très jeune au Pays Basque afin de poursuivre son apprentissage au sein des catégories jeunes du club de Vitoria. Pour cette saison 2021-2022, alors qu'il n'est encore que U18, il bénéficie d'une double-licence (l'équivalent d'une licence AS en France) afin d'évoluer avec Baskonia mais aussi le club d'Iraurgi, qui évolue en LEB Oro (deuxième division nationale).

Durant l'été, il a participé à l'Euro Challengers U18 avec l'équipe de France U17. En 22 minutes de moyenne, il a tourné à 7,8 points à 42,9% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 3 passes décisives pour 11,2 d'évaluation.

First appearance for Sidy Cissoko (2.00m PG 2004 ) with @iraurgisb (Leb gold) after spending one month with @Baskonia



Cissoko has a dual license Baskonia/Iraurgi so he is elegible for any Euroleague, ACB or Leb gold game he is required.



Optimal scenario for a 17yo talent pic.twitter.com/7elOMgT0sz