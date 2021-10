A 17 ans, Sidy Cissoko s'illustre en LEB Oro

Nous vous parlons de plus en plus régulièrement des performances de Sidy Cissoko (2,00 m, 17 ans) en Espagne. Le jeune arrière/meneur franco-sénégalais est entré en jeu en Liga Endesa avec Baskonia, contre Badalone le 26 septembre. Il était également du voyage à Athènes pour le match contre l'Olympiakos Le Pirée en EuroLeague. Il faut dire qu'après l'Euro Challengers U18, il avait participé à toute la première partie de la préparation de Baskonia.

22 points en 20 minutes

Titulaire d'une double licence, celui qui dispose du statut de "joueur formé localement" en Espagne évolue surtout en LEB Oro (deuxième division) avec le club d'Iraurgi. Ce dimanche lors du déplacement de son équipe à Melilla, le fils de l'ex-international sénégalais Yakia Cissoko (qui a participé aux Jeux olympiques de Moscou en 1980 avant jouer en France, notamment à Antibes) a réalisé le meilleur match de sa jeune carrière professionnelle. En moins de 20 minutes, l'Essonnien a marqué 22 points à 8/12 aux tirs, pris 3 rebonds, donné 1 passe décisive et perdu 4 ballons. Il n'a cependant pas pu empêcher la défaite des siens 84 à 67 face à la formation de l'ancien Denaisien Amaury Gorgemans.

Après 4 journée de LEB Oro, le frère de Boukhary Cissoko (actuellement à l'ASA Basket, en Pro B) tourne à 13,8 points à 43,6% de réussite aux tirs, 2,3 rebonds, 1 passe décisive, 1,8 balle perdue et 5,8 fautes provoquées pour 12,3 d'évaluation en 21 minutes. Rares sont les joueurs depuis Nikola Mirotic à avoir affiché de telles statistiques si jeune en LEB Oro.

Sidy Cissoko, 2004-born, doing his work in yesterday's LEB Gold game @melillabcto VS @iraurgisb (on loan by @Baskonia)



22 points in 20 minutes@sidycissoko1 pic.twitter.com/gkJz6Sg359