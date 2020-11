A 18 ans, Roko Prkacin a fait des débuts remarqués en équipe nationale croate

Ces fenêtres internationales ont été l'occasion pour l'équipe de Croatie de lancer un petit jeune. Et pas n'importe lequel. A Istanbul vendredi soir lors de la victoire facile de son équipe contre la Turquie (79-62, 24-7 après un quart-temps) - malgré la présence de Shane Larkin (12 points à 2/7 aux tirs et 5 passes décisives en 31 minutes) dans le camp en face -, le sélectionneur Veljko Mrsic a fait jouer Roko Prkacin (2,03 m), 18 ans depuis... la veille.

Le MVP de l'EuroBasket U16 2018, qui avait notamment fait du mal aux jeunes Français en demi-finale, a passé 15 minutes sur le terrain pour 6 points, 1 rebond et 1 contre. Une première sélection tranquille aux côtés d'un Miro Bilan inaretable (30 points à 10/14 aux tirs et 12 rebonds pour 37 d'évaluation en 30 minutes).

"J'étais très excité et je voulais juste entrer sur le terrain et jouer le match, a déclaré le fils de Nikola Prkacin. Au début, quand je suis entré sur le terrain, je me suis dit : c'est bizarre pour moi, (c'est) quelque chose de nouveau. Mais je joue aussi pour l'équipe senior de mon club dans mon pays, alors je me suis habitué. Quand j'ai pris le premier tir et j'ai mis ces 3 premiers points, je me suis dit : d'accord, tout va bien et j'ai suivi le courant."