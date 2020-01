A 38 ans, Tremmell Darden reprend du service en Allemagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Syntainics MBC

Dernier de première division allemande, avec 2 victoires et 15 matchs, le Mitteldeutscher Basketball Club a fait revenir un de ses anciens joueurs, l'ailier américain Tremmell Darden. A 38 ans, le natif de Las Vegas revient là-même où il évoluait la saison passée (10,5 points à 49,3% de réussite aux tirs, 4,4 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes).

Champion de Belgique 2008 et champion d'Australie 2009, Tremmell Darden a signé une très grosse saison 2009/10 à Strasbourg (12,9 points et 5,7 rebonds pour 15 d'évaluation en 30 minutes de moyenne) avant de réaliser une saison de MVP à Nancy en 2010/11 (17,1 points à 52% de réussite aux tirs, 6,6 rebonds, 0,7 contre, 2,3 passes décisives, 2 interceptions et 3,2 fautes provoquées pour 19,7 d'évaluation en 38 minutes), remportant le championnat de France. Dans la foulée, il a signé à Malaga puis est passé Kaunas, le Real Madrid, l'Olympiakos, Besiktas, Cantù, Anvers et donc Mitteldeutscher.