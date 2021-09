À 39 ans, le champion de France Tremmell Darden prolonge à Ludwigsbourg

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Olivier Fusy

Tremmell Darden n'a pas dit son dernier mot. A 39 ans, l'ailier américain a décidé de prolonger avec le club allemand de Ludwigsbourg, où il évoluait déjà en 2020-2021. L'ancien joueur de Strasbourg (en 2009-2010) et Nancy (en 2020-2011), champion de France 2011 avec le SLUC, tournait à 7,3 points à 52,4% de réussite aux tirs et 2,9 rebonds en 17 minutes sur 43 matches de Bundesliga et Coupe d'Allemagne la saison passée.

Avant de s'installer en Allemagne depuis deux ans, le natif d'Inglewood (Californie) a connu ce qui se fait de mieux sur le Vieux Continent : le Real Madrid, l'Olympiakos, le Zalgiris Kaunas ou encore des clubs tels que Malaga, le Spirou Charleroi ou le Besiktas Istanbul. Mais pas de quoi le rendre aigri et lui passer l'envie de rejouer.