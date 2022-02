A 40 ans, J.P. Batista remporte la Coupe Intercontinentale avec Flamengo

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

40 ans mais toujours en forme. J.P. Batista (2,05 m, 40 ans) a rafflé un nouveau titre pour Flamengo, la Coupe Intercontinentale. Face aux Espagnols de Burgos en finale, les Brésiliens ont trouvé la mire, avec les apports de Carlos Olivinha (17 points) et de Lucas Martinez (15 points, 5 rebonds et 5 passes décisives), pour s'imposer 75-62 au Caire. L'impact de l'ancien capitaine du Mans ne s'est pas ressenti dans la ligne statistique (2 points, 4 rebonds et 2 passes décisives), mais le Brésilien a joué 17 minutes face aux derniers vainqueurs de la BCL. En face, Jarell Eddie a signé un vilain 1/7 à 3-points en 23 minutes.

Vainqueur de l'EuroCup en 2008 avec Vilnius, ou du championnat de France avec Limoges en 2015, J.P Batista a un très fort attachement pour la France, et particulièrement pour Le Mans. Joueur de 2008 à 2014, puis en 2019-2°20 au MSB, il est un des visages de ce club, avec qui il a remporté une Coupe de France (2009), une Leaders Cup (2014) et une Semaine des As (2009). Repassé par le Brésil depuis son départ de Limoges en 2015, il y avait été élu MVP du championnat en 2019.

En fin de carrière dans son pays natal, le pivot continue d'être performant au haut-niveau. Jamais très aérien ni athlétique, son jeu dos au panier et ses fondamentaux ont toujours permis à J.P. Batista d'avoir un apport significatif. Sans oublier que son état d'esprit est toujours loué dans un groupe. Ce titre est une consécration sur une carrière magnifique, pour un joueur doté d'une grande science du basket.

Lakeland troisième

Champion de G-League 2021, le Magic de Lakeland a fini troisième, avec une large victoire (113-78) contre les vainqueurs de la BAL 2021, les Egyptiens de Zamalek. D.J. Strawberry a cumulé 11 points, 4 rebonds et 4 passes décisives. Edgar Sosa a lui inscrit 18 points.