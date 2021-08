À Chalon et Roanne la saison dernière, Teyvon Myers s'en va en Hongrie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Jules Roche

Partagé entre l'Elan Chalon (5 matchs) et Roanne (20 matchs) la saison passée, Teyvon Myers (1,88 m, 27 ans) quitte la France. Le petit poste 2 américain vient de s'engager une saison avec Sopron, club de première division hongroise. Son passage en Jeep ELITE fût correct mais sans plus. En 25 matchs de championnat, le natif de Brooklyn a cumulé 8,5 points à 42,4% aux tirs (dont 42,6% à 3-points), 2,2 rebonds et 1,6 passe décisive pour 7,2 d'évaluation en 19 minutes.

Passé par Suède, l'Allemagne et la France, Teyvon Myers part à la découverte de la Hongrie à présent.