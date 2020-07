A.J. Pacher (ex-Pau) rejoint Ferrara en deuxième division italienne

À L'ÉTRANGER

Andrew Junior dit "A.J." Pacher (2,08 m, 28 ans) prolonge son séjour en Italie en rejoignant la formation de Kleb Basket Ferrara, qui évolue dans la poule Ouest de la deuxième division italienne.

Le poste 4 italo-américain natif de l'Ohio formé à Wright State en NCAA a découvert l'Europe en 2014 sous les couleurs du Starwings Basket Regio Basel, le club de Bâle (Suisse), avant de rejoindre l'Italie et Castellenza en Serie A2, de passer une saison en Hongrie à Vasas puis de revenir en Italie à Viola Reggio Calabria. Il a rejoint l'Elan Béarnais en 2019 en tant que pigiste médical de Donta Smith. Après 10 matchs de Jeep ELITE, il tournait à 6,9 points, 4,5 rebonds et 0,8 passe décisive pour 8,3 d'évaluation. Revenu en Italie dans la foulée, cette saison il jouait pour le club de Treviglio, toujours en deuxième division, et valait 15,3 points, 8,1 rebonds et 1,7 passe décisive pour 17,9 d'évaluation.