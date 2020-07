A.J. Slaughter ne jouera finalement pas pour Gran Canaria

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

A.J. Slaughter (1,91 m, 33 ans le 3 août) avait signé avec Gran Canaria début juillet mais l'arrière scoreur, champion de France 2019 avec l'ASVEL, ne rejoindra finalement pas l'équipe d'Andrew Albicy. L'international polonais souffre "d'un petit problème de santé qui l'empêche de rejoindre l'équipe avant fin septembre", selon le communiqué du club, et les deux parties ont donc décidé d'un commun accord de résilier le contrat qui les liait. L'ancien joueur de Cholet, Chalon-sur-Saône, Strasbourg et l'ASVEL a passé la dernière saison à Séville et tournait à 13,3 points à 46,8% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 1,9 passe décisive en 23 minutes en Liga Endesa.