A.J. Slaughter prolonge à Gran Canaria jusqu'en 2023

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : GranCanariaCB

Andrew Albicy confiait la semaine dernière que l'arrivée d'A.J. Slaughter avait aidé Gran Canaria à redresser un peu la barre en Liga Endesa. Il faut dire que depuis qu'il pu démarrer sa saison en novembre, l'Américano-Polonais se montre productif (13,6 points à 46,1% de réussite aux tirs dont 39% à 3-points, 2,2 rebonds et 3,3 passes décisives en 23 minutes). L'ancien joueur de Cholet, Chalon-sur-Saône, Strasbourg et Villeurbanne (où l'on se souviendra à jamais de son Match 5 en finale contre Monaco le 25 juin 2019) a d'ores et déjà rempilé pour les deux prochaines saisons. À 33 ans, le Kentuckien est donc sous contrat avec le club des Canaries jusqu'en 2023.