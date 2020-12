À son tour, Travis Trice (ex-Strasbourg) renforce Galatasaray

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Après le désormais ex-joueur des Metropolitans 92 Assem Marei, c'est un autre ancien pensionnaire du championnat de France qui pose ses valises à Istanbul. Le club turc de Galatasaray, en grande difficulté en ce début de saison, a fait le plein de nouvelles têtes en enregistrant également l'arrivée de Travis Trice (1,83m, 27 ans).

Le meneur américain sort d'une saison 2019/20 en dents de scie, débutée sous le maillot de la SIG Strasbourg. Celui qui a été formé à Michigan est parvenu à montrer l'étendue de son incontestable talent, ponctué d'actions de très grandes classes, mais a aussi montré des difficultés à s'adapter au jeu voulu par son coach de l'époque, Vincent Collet, allant même jusqu'à se friter avec les membres du staff.

Malgré des améliorations notables dans le jeu et dans l'état d'esprit, c'est en janvier dernier que la séparation entre le club et le joueur a été actée. Travis Trice aura tout de même apporté, en 23 matchs toutes compétitions confondues, 10,9 points à 35,7% de réussite aux tirs, 2 rebonds et 2,2 passes décisives en 24 minutes de moyenne. Un départ qui abouti rapidement sur un point de chute en Italie, à Brescia, où l'Américain ne va pouvoir prendre part qu'à 6 rencontres avant l'interruption des compétitions.

Déjà passé par la Turquie en 2018-2019 (5 matchs avec Tofas Bursa), Travis Trice va donc y retourner avec la lourde tâche de porter main forte à une équipe à la peine. Le Galatasaray Istanbul figure à la 12ème place (sur 16) du championnat turc et en avant-dernière position dans le groupe A de la Ligue des Champions.