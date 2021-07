A une semaine du début des JO face à la France, Team USA bat l'Espagne

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Après un début de préparation moribond, marqué par deux défaites face à l'Australie et le Nigéria, les Etats-Unis semblent rôdés. Le succès obtenu face à l'Argentine n'était que le prélude d'une victoire plus prestigieuse conquise face à l'Espagne (83-76), championne du monde en titre et double vice-championne olympique, dimanche 18 juillet à Las Vegas. La trajectoire ascendante des coéquipiers de Damian Liliard (19 points à 6/14 de réussite aux tirs, 4 rebonds, 4 interceptions et 6 passes décisives) n'est pas de nature à rassurer l'équipe de France, défaite lors des trois matchs de préparation. Après la rencontre, le sélectionneur de Team USA, Gregg Popovich, s'est dit impatient de retrouver la sélection tricolore, vainqueure surprise du quart-de-finale au Mondial 2019.

"On se prépare pour la France depuis deux ans. J'y pense tous les jours."

Heading to Tokyo with a W! pic.twitter.com/hqOBJS3mSI — USA Basketball (@usabasketball) July 19, 2021

Devant leur public, les Etats-Unis ont livré une performance collective séduisante : 22 passes décisives, quatre joueurs à plus de dix points. Autant de signes qui indiquent une appropriation graduelle par les joueurs des préceptes de jeu du tacticien quintuple champion NBA : fluidifier le jeu et défendre de manière coordonnée. La sélection de Keldon Johnson répond à ses impératifs. Convoqué après le forfait de Bradley Beal, le joueur des Spurs a réalisé un match très propre, avec 15 points en 17 minutes. Aux côtés des habituels scoreurs Kevin Durant (14 points à 5/13 aux tirs) et Zach Lavine (13 points), il a participé au magnifique troisième quart-temps de son équipe (23-12). Team USA a ensuite maîtrisé dans l'ultime acte.

En face, le MVP du dernier Mondial, Ricky Rubio était bien esseulé, avec 23 points, dont 10/10 aux lancers francs.