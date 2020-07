Aaron Broussard (ex-Sorgues, Fos) prolonge à Oradea

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Ancien scoreur de Sorgues en Nationale 1 masculine (19,2 points par match en 2013/14) puis de Fos Provence en Pro B (de 2014 à 2017), l'arrière américain Aaron Broussard (1,92 m, 30 ans) a passé deux saisons en Pologne suite à son départ du championnat de France, avec une courte pause en Russie. Après le titre de champion de Pologne en 2019, il a rejoint le club roumain d'Oradea. Et le natif de Federal Way (Washington) vient d'y prolonger pour une saison. Il faut dire qu'il reste sur une belle saison (12,5 points à 48,9% de réussite aux tirs, dont 34,6% à 3-points, 4,6 rebonds et 3,1 passes décisives en 26 minutes).