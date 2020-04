Adas Juskevicius et Mareks Mejeris prolongent à Perm

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Tous les deux passés par le championnat de France, respectivement à Nanterre en 2018/19 et à l'Elan Chalon 2016/17, Adas Juskevicius (1,94 m, 31 ans) et Marek Mejeris (2,07 m, 28 ans) prolongent au Parma Basket. Cette saison à Perm en VTB League, l'arrière lituanien Adas Juskevicius tournait à 14,5 points, 1,9 rebond et 5 passes décisives en 28 minutes par match. Marek Mejeris, poste 4/5 letton, lui tournait à 10,2 points, 6,8 rebonds et 1,8 passe décisive en 28 minutes par match. Une belle affaire pour le club de Perm, cinquième de VTB League au moment de l'arrêt de la saison, qui a su garder deux de ses éléments majeurs.