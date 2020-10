Adreian Payne démarché par le Rytas Vilnius

Après une saison et demie passée à l'ASVEL, Adreian Payne (2,08 m, 29 ans) n'a pas trouvé de club pour cet exercice 2020/21. L'intérieur américain serait convoité par le club lituanien du Rytas Vilnius, de même que James Gist et Maurice N'Dour.

Joueur au potentiel exceptionnel, comme le rappelle sa sélection à la 15e place lors de la Draft NBA 2014, Adreian Payne fait malheureusement preuve d'inconstance dans ses performances. En 28 matchs en 2019/20, il a tout de même tourné à 10,9 points à 50,8% de réussite aux tirs (dont 43,5% à 3-points) et 4,2 rebonds en 20 minutes.

Rytas Vilnius jouera cette saison en Ligue des Champions (BCL) en plus du championnat lituanien.

Rytas Vilnius in talks with James Gist, Maurice N’dour and Adreian Payne, according to @tlangvinis. I can confirm this