À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

Terrible nouvelle, qui a commencé à envahir Twitter, propagée par son ex-coéquipier Jared Sullinger puis confirmée par le journaliste Chris Solari. À l'âge de 31 ans, Adreian Payne est décédé dans des circonstances inconnues.

Hate the news i received this morning…. Rest Easy to my brother/Teammate @Adreian_Payne — Jared Sullinger Sr. (@Jared_Sully0) May 9, 2022

Ancienen star universitaire à Michigan State, il a été sélectionné en 15e position de la Draft NBA 2014. Passé pendant quatre saisons par la grande ligue (107 apparitions entre Atlanta, Minnesota et Orlando), le natif de l'Ohio s'est ensuite exilé à l'étranger, faisant notamment les beaux jours de l'ASVEL entre 2019 et 2020. Auteur d'un doublé Coupe de France - championnat de France dans un rôle majeur (11 points à 5% et 3,9 rebonds en playoffs), le fantasque intérieur n'a pourtant pas réussi à capitaliser sur son passage villeurbannais ensuite. Depuis l'interruption de sa deuxième saison française, il n'a pu disputer que treize matchs dans des clubs de troisième zone, 5 avec Ormanspor l'an dernier puis 8 avec l'équipe lituanienne d'Utena (8,6 points à 46% et 4,6 rebonds). Il était rentré aux États-Unis en février.