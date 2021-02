Adreian Payne reprend du service en Turquie, à l'OGM Ormanspor

Après un an sans jouer, Adreian Payne (2,08 m, 30 ans) reprend la compétition. L'ancien joueur NBA et EuroLeague vient de rejoindre la formation de l'OGM Ormanspor, actuelle lanterne rouge du championnat turc (5 victoires, 16 défaites). L'ancienne star de Michigan State (NCAA) sera coéquipier d'Elmedin Kikanovic qu'il a affronté en finale des playoffs de Jeep ELITE 2019 notamment.

Doté de capacités énormes, Adreian Payne a déçu depuis sa Draft en 15e position en 2014. A l'ASVEL en 2019-2020, il tournait à 10,7 points à 50,8% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds en 19 minutes sur 28 rencontres de Jeep ELITE, Leaders Cup et EuroLeague.

HOŞ GELDİN ADREIAN PAYNE

NBA ve EuroLeague’de başarılı performansa sahip olan, Adreian Payne OGM Ormanspor’da!



Welcome to the OGM Ormanspor family @Adreian_Payne pic.twitter.com/Tm2PF2IrR1