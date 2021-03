Adrien Moerman cartonne dans le duel des leaders en Turquie

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes Istanbul

C'est un Adrien Moerman titanesque qui était de sortie dimanche soir sur le parquet du Pinar Karsiyaka Izmir dans le choc des leaders du championnat turc. L'international français a réalisé l'un des meilleurs matches de sa saison avec une ligne de statistique presque parfaite. Il a compilé 24 points à 7/11 aux tirs dont 5/7 à 3-points, 9 rebonds et 3 passes décisives pour 31 d'évaluation en 37 minutes dans la victoire ô combien importante 98 à 89 contre le deuxième du championnat, le Pinar Karsikaya.

Opposés à leurs dauphins au classement, qui ont du se passer de quelques joueurs à cause de la COVID-19 (voir ici) expliquant peut-être l'absence d'Amath M'Baye, Adrien Moerman et ses coéquipiers se devaient de répondre présent. Accompagné par un très bon Vasilije Micic (23 points à 7/10 aux tirs dont 3/5 à 3-points et 4 passes décisives pour 25 d'évaluation) et un Rodrigue Beaubois toujours précieux (13 points à 5/8, 3 rebonds et 3 passes décisives en 25 minutes), le triple champion de France a su guider son équipe vers la victoire.

Pınar Karşıyaka karşısında galibiyet nasıl geldi? #BenimYerimBurası pic.twitter.com/QmOZNVFfW6 — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) March 21, 2021

Le match avait pourtant mal démarré pour les Stambouliotes puisque leurs adversaires ont pris rapidement l'avantage (17-8 au bout de 5 minutes et 29-25 à la fin du premier quart-temps), mais c'était sans compter sur une adresse encore redoutable des joueurs d'Ergin Ataman avec un magnifique 14/33 à 3-points. Les Stambouliotes sont passés devant dans le milieu du deuxième quart-temps et n'ont plus été rejoints au score.

Grâce à cette victoire, l'Anadolu est quasiment certain de finir la saison régulière en tête, avec un bilan de 24 victoires pour seulement 1 défaite. Ils devancent toujours le Pinar Karsiyaka qui est maintenant à 20 victoires pour 5 défaites. Adrien Moerman lui, continue à enchainer les bonnes performances et a été logiquement élu MVP de la rencontre.