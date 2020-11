Adrien Moerman en forme contre Büyükçekmece

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Anadolu Efes Spor Kulübü

Après une sortie discrète en EuroLeague sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée, l'international français Adrien Moerman a réalisé une belle performance ce dimanche en championnat turc. Lors de la victoire de l'Anadolu Efes Istanbul contre Büyükçekmece (98-79), il a fini meilleur marqueur de la rencontre avec 21 points, grâce à une belle adresse (8/12 aux tirs dont 3/5 à 3-points). En 24 minutes, il a également pris 8 rebonds. De quoi finir à 25 d'évaluation. Une partie dans la lignée de ses bonnes sorties en championnat, puisqu'il tourne à 16,8 points et 8 rebonds pour 20,8 d'évaluation après quatre journées. Il espère désormais trouver pareille efficacité en EuroLeague.

Son compatriote et coéquipier Rodrigue Beaubois a ajouté 4 points à 1/4 et surtout 7 passes décisives en 21 minutes. En face, l'ancien joueur de Gravelines-Dunkerque et Boulazac Karvel Anderson a lui aussi marqué 21 points à 5/9 à 3-points, avec 5 rebonds et 4 passes décisives en 36 minutes.