Afrobasket : Ben Emelogu (Rouen) porte le Nigéria face au Mali

Crédit photo : FIBA

Le Nigéria débute l'Afrobasket 2021 par une victoire. Opposés au Mali, les hommes de Mike Brown se sont fait peur mais l'ont finalement emporté 81 à 73. Le nouveau poste 2/3 de Rouen, Ben Emelogu, s'est distingué en terminant MVP du match avec 18 points, 8 rebonds et 4 passes décisives pour 26 d'évaluation. Sous l'impulsion également de l'ex-Vichyssois Daniel Utomi (15 points) et de l'ex-Couramiaud TK Edogi (5 points, 12 rebonds), les D'Tigers ont empoché un premier succès important dans le groupe C, et retrouveront le Kenya vendredi.

Parmi les autres rencontres, la République Centrafrique de Kevarrius Hayes s'est inclinée face à l'Égypte (56-72). Dans le groupe A, le Rwanda a dominé la République Démocratique du Congo (82-68) tandis que le Cap-Vert, porté par un géant Walter Tavares (20 points, 18 rebonds, 39 d'évaluation), s'est imposé en prolongation contre l'Angola (71-77).

Cliquez ici pour accéder à la feuille de stats de la rencontre Nigéria-Mali