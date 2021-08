Afrobasket : La Centrafrique s'impose grâce à un game-winner de Jimmy Djimrabaye

À L'ÉTRANGER

Deux jours après être tombée face à l'Égypte, la Centafrique s'est imposée sur le fil face à la Guinée (60-61), ce jeudi 26 août. Pour sceller le sort d'un match couperet, qui de mieux que Jimmy Djimrabaye, meilleur joueur centrafricain de la rencontre mais surtout auteur du "game-winner" à moins de 5 secondes de la fin ? Bien aidé par Kevarrius Hayes et Max Kougere, Djimrabaye a porté le sien vers une victoire précieuse ce jeudi et termine la rencontre avec 16 points, 4 rebonds et 17 d'évaluation. Côté Guinéen, le Rennais Cheick Sekou Conde a également réalisé une belle sortie (16 points, 10 rebonds et 19 d'évaluation).

Lors de l'autre rencontre du groupe B, la Tunisie d'Omar Abada (18 d'évaluation) et Makram Ben Romdhane (14 d'évaluation) a réalisé un comeback de 19 points pour l'emporter face à l'Égypte (81-87). Dans le groupe A, la République démocratique du Congo a déjoué les pronostics en s'imposant face au Cap-Vert (66-70) tandis que le Rwanda s'est défait de l'Angola (68-71), et décroche une deuxième victoire en autant de matchs, performance historique pour l'hôte de la compétition.