AfroBasket : La Côte d'Ivoire et le Sénégal s'affronteront en demi-finales

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Les quarts de finale de l'AfroBasket 2021 ont démarré ce mercredi avec deux rencontres bien différentes. Le Sénégal a fini par battre l'Angola 79-74. Pourtant, les Angolais sont revenus et ont même égalisé à 74 partout à 1 minute et 25 secondes de la fin, sur un dunk de Jilson Bango. Mais Ibrahima Fall Faye a redonné l'avantage aux siens (76-74) une minute plus tard, avant qu'Abou Gakou ne perde la balle, entraînant une faute antisportive de Carlos Morais (28 points).

Samedi, le Sénégal croisera le fer avec la Côte d'Ivoire qui n'a pas eu de mal à se défaire de la Guinée (98-50). A 7 minutes de la fin, l'équipe de Matt Costello menait de 50 points (89-39).

Ce jeudi, la Tunisie affronte le Soudan du Sud à 15h avant le dernier quart de finale entre l'Ouganda et Cap-Vert.