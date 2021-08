Afrobasket : La Côte d'Ivoire rejoint les quarts de finale, le programme complet des barrages

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Invaincue depuis le début de la compétition, la Côte d'Ivoire est la dernière équipe à rejoindre directement les quarts de finale de l'Afrobasket 2021. Dans le duel pour la première place du groupe C face au Nigéria, les Ivoiriens ont résisté au retour des D'Tigers et se sont imposés sur le score de 77 à 68.Une nouvelle fois très efficace, Matt Costello a été élu MVP de la rencontre avec 12 points à 4/4 aux tirs, 6 rebonds et 4 passes décisives. Le poste 2 de l'ASA Nisre Zouzoua a lui aussi brillé (17 points, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 21 d'évaluation), privant le futur Rouennais Ben Emelogu (13 points et 5 rebonds pour 16 d'évaluation) d'une qualification directe en quarts.

Deuxième de la poule C, le Nigéria croisera la route de l'Ouganda, troisième du groupe D, pour la qualification en phase finale. Malgré un Ishmail Wainright étincelant, auteur d'un triple-double (22 points, 12 rebonds, 10 passes décisives) lors cette dernière rencontre de la phase de groupe, les Ougandais se sont inclinés sur le fil face au Soudan du Sud (88-86).

Dans les autres rencontres, le Kenya a quant à lui validé sa place en barrages en éliminant le Mali (72-66), malgré les 19 points d'Ibrahim Djambo et les 12 unités de Siriman Kanouté. Déjà qualifiés en quarts avant le début de la rencontre, les Sénégalais portés par Ibrahima Fall Faye se sont facilement défaits du Cameroun (98-65), officiellement éliminé de la compétition.

Le programme des barrages de qualification en quarts de finale :

Lundi 30 août :

Égypte - Angola (15h)

Rwanda - Guinée (18h)

Mardi 31 août :