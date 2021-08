AfroBasket 2021 : Cap-Vert, Tunisie et Sénégal premiers qualifiés en quarts de finale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

L'AfroBasket 2021 masculin bat son plein à Kigali, au Rwanda. Respectivement premiers du groupe A et du groupe B, le Cap-Vert et la Tunisie sont directement qualifiés pour les quarts de finale.

Le Cap-Vert a battu le Rwanda pour terminer en tête de sa poule. S'ils ont compté jusqu'à 27 points d'avance, la sélection d'Ivan Almeida (8 points à 2/5 aux tirs, 4 rebonds, 3 passes décisives et 6 balles perdues pour 8 d'évaluation en 15 minutes) et Walter Tavares (14 points à 5/8, 14 rebonds et 2 contres pour 30 d'évaluation en 31 minutes) a vu le pays hôte revenir en fin de match. Mais pas au point de faire un hold-up. De son côté, la Tunisie de Makram Ben Romdhane (21 points à 8/16, 4 rebonds et 4 passes décisives pour 18 d'évaluation en 32 minutes) a logiquement battu la République centrafricaine 68 à 51 pour finir avec un parfait 3/3 en phase de poule.

Le Rwanda (deuxième du groupe A) affrontera la Guinée (troisième du groupe B) pendant que l'Egypte (deuxième du groupe B) sera opposée à l'Angola (troisième du groupe A) dans les barrages pour les quarts de finale. La République démocratique du Congo (quatrième du groupe A) et la République centrafricaine (quatrième du groupe B) sont éliminées.

Le Sénégal déjà qualifié, le Cameroun éliminé

Dans l'autre partie du tableau, le Nigeria et la Côte d'Ivoire (2 victoires en 2 matches chacun) s'affrontent ce dimanche à 15h avec comme enjeu la première place du groupe C et la qualification directement en quarts de finale. Avant cela, le Mali et le Kenyan (0 victoires, 2 défaites) joueront pour la troisième place, qualificative pour les matches de barrage. Dans le groupe D, le Sénégal (2 victoires, 0 défaite), déjà assuré d'être premier et donc en quarts de finale, affronte le Cameroun (0 victoire, 2 défaites) à 21h après que l'Ouganda (1 victoire, 1 défaite) et le Soudan-du-Sud (1 victoire, 1 défaite) se soient disputés la deuxième place.