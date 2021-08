AfroBasket 2021 : L'Angola et la Guinée complètent le tableau des quarts de finale

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Les barrages des quarts de finale de l'AfroBasket se sont terminés ce lundi. Le pays hôte, le Rwanda, s'est incliné 72-68 contre la Guinée. Les locaux ont pourtant compté jusqu'à 11 points d'avance (54-43) à 12 minutes de la fin. Mais sur les ailes de nombreux joueurs du championnat de France, Mohamed Queta (13 points à 5/8 aux tirs, 7 rebonds et 2 contres pour 20 d'évaluation en 24 minutes), Cheick Sekou Conde (15 points à 5/12, 3 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d'évaluation en 26 minutes), Abdoulaye Sy (12 points à 5/9, 6 rebonds et 6 passes décisives pour 19 d'évaluation en 34 minutes) et bien sûr le légendaire Cédric Mansare (16 points à 3/10, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 14 d'évaluation en 34 minutes) en tête, la sélection de Zeljko Zecevic a renversé la vapeur. C'est un véritable exploit pour la Guinée qui atteint les quarts de finale pour la première fois depuis 1962. Avant cette édition 2021, la sélection n'avait pas gagné de match à l'AfroBasket depuis... 36 ans ! Elle défiera la Côté d'Ivoire ce mercredi à 18h.

A l'extrême opposé, l'Angola atteint les quarts de finale pour la 21e fois depuis 1980. Pour se faire, Carlos Morais (16 points), Gerson 'Lukeny' Goncalves (23 points) & co ont battu un autre ancien champion, l'Egypte, 70 à 62. L'Angola affrontera le Sénégal mercredi à 15h heure française.

Les affiches des quarts de finale de l'AfroBasket 2021 :