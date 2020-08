Akil Mitchell rejoint le Maccabi Rishon LeZion

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'ancien joueur d'Antibes (en 2015/16) et Boulazac (en 2018/19) Akil Mitchell (2,03 m, 28 ans) vient de trouver un nouveau club. Il s'est engagé pour la formation israélienne du Maccabi Rishon LeZion. Ce poste 4 bondissant sort d'une saison partagée entre l'Italie et Israël. Il a en effet joué 21 matchs pour Trieste (9,5 points à 56,1% de réussite aux tirs, 7 rebonds et 1,2 passe décisive en 25 minutes) avant de participer au tournoi final de la Winner League avec l'Hapoel Holon (15 points à 56,3%, 8,1 rebonds et 2,1 passes décisives en 28 minutes). Le natif de Charlotte (Caroline du Nord) enchaîne avec une nouvelle expérience dans ce championnat qu'il a découvert à cette occasion.