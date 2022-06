Akwasi Yeboah quitte Saint-Chamond direction la Turquie

Après plusieurs mouvements d'effectifs déjà annoncés comme les prolongations de contrat de Kamel Ammour, Hasan Varence et Théo Magrit ainsi que les départs de Sasa Borovnjak, Théo Bouteille et Mohamed Queta, Saint-Chamond continue d'avancer dans son intersaison. Alors qu'une prolongation de contrat était posé sur la table, Akwasi Yeboah (1,98 m, 25 ans) a décidé de la décliner.

Arrivé à l'été 2021 en provenance de Saint-Quentin pour vivre sa deuxième saison professionnelle, le Britanique d'origine ghanéenne est très vite devenu la pièce essentielle du jeu d'Alain Thinet. Cette saison, il était le joueur le plus utilisé de l'effectif avec 990 minutes jouées en 34 matchs (29 minutes de moyenne).

Leader sur et hors du terrain, ses qualités offensives et défensives ont impressionées et lui ont permis d'améliorer ses moyennes comparé à l'exercice précédent, avec 13,1 points à 45,8% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds et 1,9 passe décisive pour 13,7 d'évaluation contre 12 points à 45,4% de réussite aux tirs, 3,9 rebonds et 1,3 passe décisive pour 11,9 d'évaluation lors de la saison 2020-2021. Formé au Seawolves de Stony Brook (2015-2019) puis au Scarlet Knights de Rutgers (2019-2020), l'ailier décide d'aller vivre une nouvelle expérience dans le championnat turc pour la suite de sa carrière, selon Le Progrès.

It’s been a great pleasure on and off the court. Exceeded all expectations and achieved something special at Saint Chamond. Merci pour les souvenirs qui dureraient toute une vie!



Until we meet again



AK https://t.co/82uPtwpemC