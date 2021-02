Alade Aminu quitte Bilbao, direction l'Iran

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Signé mi-décembre par Bilbao afin de remplacer Aaron Jones parti à Cholet, Alade Aminu (2,08 m, 33 ans) quitte déjà le club basque. Le pivot américano-nigérian rejoint la formation iranienne de Gorgan indique Sportando. Là-bas, l'ancien joueur de l'Elan Chalon et Nanterre va tenter d'avoir un impact plus significatif que celui de ses six matches à Bilbao (6,8 points à 65,4% de réussite aux tirs et 2 rebonds en 14 minutes). Son nouveau club est actuellement leader du groupe A de Superleague, avec 13 victoires en autant de matches.