Alba Torrens signe à Valence pour la saison prochaine

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Alors que Valence vient tout juste de s'incliner jeudi dernier en finale des playoffs féminins face à Salamanque pour la deuxième saison consécutive, les dirigeants du club ont déjà bien avancé sur l'effectif de la saison prochaine. Souhaitant inverser la tendance et gagner ce qui pourrait être son premier titre de l'histoire de la section féminine du club après sa création en 2014, le club Orange et Noir vient de réaliser un gros coup.

Engagée avec le club russe UMMC Ekaterinbourg depuis la saison 2014-2015, Alba Torrens (1,91 m, 32 ans) avait rompu son contrat en raison de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Souhaitant rapidement retrouver les terrains, l'internationale espagnole devrait rejoindre le club pour une saison. Un renfort majeur dans le club, elle qui a une armoire à trophées très fournies tant en club qu'en sélection. Six fois vainqueure de l'EuroLeague - 4 fois avec Ekaterinbourg (2016, 2018, 2019 et 2021), 1 fois avec Galatasaray (2014) et 1 fois avec Salamanue (2011) -, cinq fois championne de Russie (de 2015 à 2019), médaille d'argent au JO en 2016, médaille d'argent à la Coupe du Monde 2014 et tant d'autres en plus des sélections dans les 5 majeurs de chaque compétition, la Majorquaise revient en Espagne dans le but de gagner sur la scène nationale et continentale.

Avec cette signature, le Valence Basket Club espère cette fois atteindre l'EuroLeague, après avoir remporté l'EuroCup en 2021 et avoir échoué au tour préliminaire de la compétition à la rentrée dernière.