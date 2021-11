Albicy blessé, Gran Canaria réclame des indemnités à la FFBB

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FFBB IS Bellenger

Touché au aux ischio-jambiers le 13 novembre avec son club de Gran Canaria, Andrew Albicy est arrivé blessé en équipe de France. Longtemps incertain, le meneur de jeu a finalement été aligné vendredi dernier contre le Monténégro. Mais il est sorti au bout d'une minute et 30 secondes et n'est plus revenu en jeu. A son retour à Gran Canaria, son employeur dit avoir constaté une "rechute" concernant cette blessure. Résultat, le CB Gran Canaria demande à la Fédération française de basketball (FFBB) des indemnités financières.

Voici le communiqué de presse du club :

"Après les tests médicaux effectués à son retour à Gran Canaria, il a été constaté que le meneur français souffre d'une déchirure fibrillaire du biceps fémoral de grade 2. Son retour à l'entraînement dépendra de l'évolution de la blessure. Le CB Gran Canaria a reçu la communication de la Fédération Française de Basketball pour faire venir son joueur jaune pour les fenêtres de qualification FIBA pour la Coupe du Monde FIBA 2023. Le club a informé la FFBB que le joueur était blessé et en voie de convalescence après la rupture fibrillaire subie le 13 novembre lors du match de Ligue Endesa contre Baskonia. La Fédération française a insisté pour que le joueur réponde à cet appel afin de faire un bilan, ce à quoi le club a répondu que c'était très risqué et qu'en cas de blessure ou d'accident, il activerait les mécanismes juridiques pour faire valoir ses droits devant la FFBB et FIBA. Une telle circonstance s'étant produite, puisque le joueur a finalement participé à l'une des rencontres avec son équipe et a rechuté dans sa blessure, le club présentera les réclamations appropriées aux instances susmentionnées afin d'obtenir l'indemnisation correspondante."