Alen Omic proche de signer son retour à Ljubljana

Installé à Ljubljana depuis son départ de Bourg-en-Bresse fin juin, Alen Omic (2,16 m, 29 ans) va vraisemblablement prolonger son séjour dans la capitale slovène. Mais pour une bonne raison puisqu'il devrait prochainement rejoindre les rangs du Cedevita Olimpija.

Alen Omic is close to joining KK Cedevita Olimpija, sources tell @Sportando.

The big man spent last season with JL Bourg averaging 11.4ppg and 9rpg in Jeep Elite