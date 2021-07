Alexandre Gavrilovic quitte la Russie pour le championnat roumain

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Alexandre Gavrilovic (2,05 m, 30 ans) va découvrir le championnat roumain la saison prochaine. L'intérieur franco-serbe s'est engagé avec Oradea, l'un des fleurons du basketball national. Double champion de Roumanie (2016 et 2018), le club est passé tout proche du triplé cette saison, échouant seulement en finale.

Cette saison, l'Alsacien a participé au Final 8 de la Basketball Champions League (BCL) avec Nijni Novgorod. Une consécration pour ce joueur au cheminement de carrière peu orthodoxe. Passé par l'université de Dayton, dans l'Ohio, entre 2011 et 2014, avant de finir son cursus NCAA à Towson en 2014-2015, avant de découvrir la Pro B à Roanne (2015-2017), puis de s'offrir deux piges à Nantes et Evreux (2017-2018), il a évolué dans le championnat bulgare, à Botevgrad. Auteur d'une belle saison 2019-2020, il s'est ouvert les portes de la prestigieuse VTB League. En 2020-2021, il présentait des statistiques de 5,8 points à 52,4% de réussite aux tirs et 2,5 rebonds en 13 minutes toutes compétitions confondues.