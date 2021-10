Alhaji Mohammed officialise sa retraite : "Merci au basketball d'avoir sauvé ma vie"

Le jour de ses 40 ans, Alhaji Mohammed a annoncé la fin de sa carrière de basketteur professionnel à BeBasket. Après 16 ans de carrière professionnelle, démarrée en D-League au Stampede d'Idaho et terminée lors de la saison inaugurale de la Basketball Africa League lors de laquelle il a joué pour le club tunisien de l'US Monastir, l'ancien pensionnaire de l'Université de Louisville (NCAA) a connu neuf pays différents.

Un Hall of Famer au Limoges CSP

S'il a longtemps joué en Roumanie, son passage à Limoges entre 2008 et 2010 a marqué les esprits, à tel point qu'il en a intégré le Hall of Fame en 2020. En Pro B, le frère de l'ancien pivot NBA Nazr Mohammed était dominant. Il a ainsi aidé le Cercle Saint-Pierre à remonter au plus haut-niveau français, en 2010. Par la suite, il a effectué deux passages en France, à Nancy en 2015, puis à l'ADA Blois en cours de saison 2018-2019. Champion de Roumanie à deux reprises, de Hongrie en 2017, il explique surtout avoir été sauvé par le basketball, qui l'a ouvert sur un monde que jamais il ne pensait découvrir au cours de sa jeunesse, passée à Chicago.

English version :

"First, a Happy Birthday to me with a letter to my first love-

Dear Basketball, Thank you for the last 16 years. Thank you for the 9 countries that became my home away from home. Thank you to all my old teammates and old coaches who believed in me.

I’ve lied to myself every day thinking our time together would never end, so never took the time to walk away from you the right way.

It’s been one hell of a ride and career.

I come into this this new year, at peace, knowing that the professional basketball chapter of my life is complete.

Most importantly - Thank you, basketball, for saving my life.

#11 #13"