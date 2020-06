Allemagne : Le basket reprend ce samedi, mais sous quelles formes ?

À L'ÉTRANGER

6 juin 2020. Date de reprise du basket dans un championnat majeur à la suite de la crise sanitaire liée au coronavirus et c'est en Allemagne que ça se déroule. La Bundesliga reprend dès ce samedi, précédant l'Espagne et plus tardivement, la NBA.

En lieu et place des playoffs habituels qui cloturent la saison, la BBL a organisé un tournoi final, qui va durer du 6 au 28 juin prochain et auquel participent dix équipes. Comme en Espagne, le format du tournoi est habituel : Les équipes seront d'abord divisées en deux groupes. Le groupe A est composé du Bayern Munich, Crailsheim, Oldenburg, Göttingen et Ulm et le groupe B comprend Brose Bamberg, Ludwigsbourg, Berlin, Vechta et Francfort. Il y aura deux matchs par jour pendant cette phase de groupe, le premier à 16h30 et le second à 20h30. À la suite de quoi les deux pires équipes sont éliminées et les huit autres filent en quarts de finale et ainsi de suite. Les phases finales sont en format aller-retour. La totalité des rencontres auront lieu à l'Audi Dome, la salle du Bayern Munich et à huis clos évidemment.

Le groupe A aura l'honneur d'ouvrir le bal avec les rencontres suivantes :

Göttingen vs Crailsheim

Bayern Munich vs Ulm

Le groupe B ne débutera que demain avec les matchs :

Francfort vs Berlin

Vechta vs Ludwigsburg

La sécurité comme mot d'ordre malgré l'officialisation tardive

Concernant l'organisation, il est difficile de dire qu'elle est favorable à une reprise dans les meilleures conditions. La reprise ayant été officialisée le 20 mai, les joueurs n'ont que quelques jours pour se remettre pleinement en forme. Côté sécurité sanitaire, la Ligue allemande a étalé son concept d'hygiène sur un protocole de 48 pages. Au total, 250 personnes sont autorisées à participer à l'évènement. Ces dernières ont préalablement été placées dans une « bulle sanitaire » à Munich, ville hôte de la compétition. Durant les trois prochaines semaines, tous les acteurs seront isolés dans des hôtels. De nombreux tests seront mis en place et les joueurs seront obligés d'en faire un par semaine. Si l'un d'entre eux est positif, il sera placé en quarantaine.

Lors des rencontres, les équipes passent par le chemin le plus court les menant au terrain. Ils entrent dans l'enceinte de l'Audi Dome par l'entrée où entrent normalement les employés du bureau, direction les vestiaires. Deux zones distinctes ont été mises en place : la zone active pour les joueurs, les entraîneurs et les arbitres sur et autour du terrain et la zone passive où il n'y a que quelques journalistes et officiels. Tout contact avec le monde extérieur est strictement interdit. Entre les matchs, l'entraînement se fait exclusivement dans l'Audi Dome et dans la salle d'entraînement du FC Bayern Campus.

Une reprise attendue, à l'issue incertaine

Nul doute que le monde du basket aura les yeux rivés sur le déroulement du tournoi allemand, que ce soit les fans pour qui l'attente a été interminable ou les hauts dirigeants, allemands, espagnols ou américains notamment. Ce tournoi peut avoir des allures de "compétition test" tant l'incertitude règne, à la fois sur le plan sportif (les joueurs seront-ils en forme, physiquement et mentalement, pour tenir et disputer une rencontre tous les deux jours ?) mais aussi sur le plan sanitaire (qu'adviendra-t-il si plusieurs joueurs d'une même équipe sont testés positifs ?). Même si l'organisation paraît bien huilée, de nombreux détails se vérifieront au moment venu. L'Espagne et les États-Unis, qui ont récemment actées une reprise prochaine de leur championnat respectif, tâcheront de prendre note des points positifs et négatifs de leurs confrères allemands. Une chose est sûre, le basket est de retour, après plusieurs mois d'arrêt !