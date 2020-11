Allemagne : le Bayern Munich et l'Alba Berlin au rendez-vous de la première journée

À L'ÉTRANGER

La Bundesliga, la première division allemand, avait fait le choix de démarrer sa saison plus tard, en ce premier week-end plein de novembre, à cause de la COVID-19. Et il restait quatre matchs à disputer ce dimanche à l'occasion de la première journée, avec les entrées en lice des deux poids lourds du championnat le Bayern Munich et l'Alba Berlin.

Emmenés par Nick Weiler-Babb (21 points, 5 passes décisives), les Munichois se sont facilité la tâche face à Vechta en attaquant fort (27-16). L'apport de Zan Mark Sisko (9 points, 8 rebonds), de Jajuan Johnson (14 points), Nihad Dedovic (14 points) et Jalen Reynolds (13 points) a également été précieux dans la victoire du Bayern (90-78). L'ancien NBAer Paul Zipser s'est quant à lui contenté de 7 points en 19 minutes.

La prestation de l'Alba Berlin était également attendue, la formation d'Aíto García Reneses ayant reçu une correction à la maison face à Barcelone cette semaine en Euroleague (67-103). Revanchards, les Berlinois ont fait payer la note aux Skyliners de Francfort, écrasés lors des deux premiers quart-temps (22-9 et 27-13), afin de mener de 27 points à la pause (49-22), un écart que les coéquipiers de Jayson Granger (13 points et 6 passes décisives en 19 minutes) ont conservé jusqu'à l'issue du troisième quart-temps avant de lever le pied pour l'emporter sur le score de 79 à 66.

Dans les deux autres rencontres du jour, Oldenburg est allé s'imposer à Brunswick (83-111) tandis qu'Hambourg a pris le meilleur sur Bamberg (78-75). Pour rappel, Ludwigsburg avait ouvert le bal vendredi en signant un succès probant à domicile face à Göttingen (100-73), et Ulm a gagné sur le parquet de Würzbourg ce samedi (77-90).