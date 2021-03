Allemagne : Rihards Lomazs signe le record de points (38) de la saison de BBL

À L'ÉTRANGER

Peu utilisé sur la première partie de saison par l'ASVEL, club qu'il avait rejoint en 2019, Rihards Lomazs a retrouvé des responsabilités à Göttingen. Dimanche, il les assumés face à Bonn. Le Letton a fini à 38 points (record de la saison en Bundesliga) à 13/20 aux tirs dont un très propre 7/12 derrière l'arc et 4 rebonds pour 30 d'évaluation, le tout en 35 minutes. Accompagné par un très bon Harper Kamp (16 points à 6/10 et 6 rebonds) - auteur du panier de la victoire à 6,3 secondes de la fin - et d'un très efficace Aubrey Dawkins (17 points à 6/9 et 5 rebonds), Lomazs a porté Göttingen vers une victoire 102-99 après prolongation.

Victoire qui permet au BG Göttingen de revenir à égalité avec Bonn (8 victoires, 15 défaites) à la treizième place de Bundesliga et de s'éloigner un peu plus de la zone rouge.

Le jeune Letton de 24 ans avait quitté l'ASVEL fin janvier après avoir très peu cette saison (11 minutes en 6 matchs de championnat et 6 apparitions en Coupe d'Europe). Il avait décidé de rejoindre le BG Göttingen, un club moins armé afin de prendre plus de responsabilités et plus de confiance. Force est de constater que c'était la bonne décision puisque le Letton s'éclate en Allemagne avec des statistiques qui ont considérablement augmenté (14,2 points, 3,1 passes décisives et 1,4 rebond pour 11 d'évaluation en 24 minutes de temps de jeu.).