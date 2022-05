Alpha Kaba dans le viseur de Brescia

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Maçtan Kareler

Après avoir terminé MVP du championnat turc (13,7 points à 59,9% de réussite aux tirs, 10,9 rebonds et 1,6 contre pour 20 d'évaluation en 31 minutes), Alpha Kaba (2,08 m, 26 ans) ne va pas manquer d'offres pour la saison prochaine. Selon le média italien Sportando, la Pallacanestro Brescia serait intéressé par ses services. Après avoir fini 3e du championnat italien avec un bilan de 21 victoires et 9 défaites, l'équipe a échoué 3 manches à 1 face à Sassari dès les quarts de finales des playoffs. Mais le club lombard souhaite continuer sur cette dynamique et renforcer son effectif actuel pour que la saison 2021-2022 ne soit pas qu'un coup d'éclat. En plus de l'intérieur franco-guinéen, Brescia aurait également dans le viseur l'international italien Nico Mannion, Raphael Gaspardo et Diego Flaccadori. Alpha Kaba, qui est également courtisé par Malaga, devra donc faire un choix pour la suite de sa carrière.