Alpha Kaba décisif dans la victoire surprise de Gaziantep contre l'Anadolu Efes

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : Gaziantep Basketbol

Ce samedi, Gaziantep a confirmé son bon début de saison (9 victoires, 5 défaites) en réalisant une belle performance avec une victoire chez le champion d'Europe et champion de Turquie en titre. En s'appuyant notamment sur son pivot Alpha Kaba, les joueurs de Tutku Açık se sont imposés 93 à 93 à Istanbul. Le Franco-Guinéen a réalisé un double-double (20 points à 6/8 aux tirs et 8/12 aux lancers francs, 12 rebonds, 2 contres et 5 balles perdues en 32 minutes) pour aider Milton Doyle (32 points à 7/12 à 3-points) et Quentin Peterson (28 points) dans la quête de ce succès.

22 points pour Rodrigue Beaubois

Du côté de l'Anadolu Efes, Rodrigue Beaubois a planté 22 points à 8/14 en 30 minutes. Mais cela n'a pas empêché la troisième défaite de la saison de BSL, de quoi pousser l'entraîneur Ergin Ataman à menacer son équipe de l'entraîner... le soir même.