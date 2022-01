Amath M'Baye (20 points) et Pinar Karsiyaka battus par Darussafaka

À L'ÉTRANGER

Crédit photo : FIBA

Amath M'Baye (2,05 m, 32 ans) s'est une nouvelle fois montré sous un beau jour. Pour commencer le début d'année, le Français a inscrit 20 points, à 4/8 aux tirs et 12/13 aux lancers-francs, pris 7 rebonds, donner 1 passe décisive, contré 1 tir et perdu 2 ballons. Son équipe, Pinar Karsiyaka, n'a cependant pas gagné. Mis à part Bonzie Colson (23 points), Tony Taylor, Can Korkmaz (12 points) et donc Amath M'Baye, aucun des joueurs du Pinar Karsiyaka n'a marqué plus de 3 points. L'équipe d'Izmir s'est inclinée 82-79 face à Darüssafaka Istanbul, actuel deuxième du championnat de SuperLeague.

M'Baye réalise l'une des saisons les plus solides de sa carrière européenne, pour sa troisième année en Turquie. Il tourne à 14,4 points, 3,5 rebonds et 1,8 passe décisive après 13 matches de championnat turc disputés. L'équipe, qui se situe à la sixième place du championnat avec 9 victoires et 5 défaites, pourrait voir Bonzie Colson quitter ses rangs. En effet selon Matteo Andreani, le MVP de Betclic ELITE 2021-2022 serait la priorité du Maccabi Tel-Aviv. Le Club Nation, après avoir renouvelé sa confiance vis-à-vis de son coach Ioannis Sfairopoulos, placé sur la sellette, cherche à se renforcer.